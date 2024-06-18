Лоза заявил, что «Би-2» и Макаревич* перестали быть россиянами

Певец Юрий Лоза заявил в беседе с aif.ru, что участники группы «Би-2» и основатель коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) перестали быть россиянами после отъезда из России.

Таким образом Лоза прокомментировал участников фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Как заявляет издание, артистка не зовет ни одного певца из России, но приглашает «исполнителей-русофобов». Известно, что хедлайнером фестиваля 2024 года станет «Би-2».

Лоза признался, что не понимает, почему россиянам должно быть до них дело.

«И что нам до этого дела?! Скажите мне, пожалуйста! Западный мир построил перед нами забор, нагородил санкции и так далее. Наши товарищи — я про Макаревича, «Би-2», которые были нашими, когда-то писали нам нормальные песни, — они уехали и стали жить за этим забором. Зачем мы снова подставляем стремянки, копаем подкопы, чтобы заглянуть за этот забор? Зачем мы пытаемся узнать, что с людьми, которые не являются россиянами?» — возмутился Лоза.



Лоза также не видит смысла задаваться вопросом, почему Вайкуле и другие уехавшие артисты проводят фестиваль без россиян.