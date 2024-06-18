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Анфиса Чехова назвала свой главный страх

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что больше всего боится забыть слова на сцене. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

Анфиса Чехова назвала свой главный страх
© РИА Новости

«КП» побеседовала с ведущей после «Встречи выпускников КВН»-2024. Там Чехова выступила за «Сборную Пермского края». После игры ведущая заявила, что очень переживала перед выходом на сцену. Она отметила, что репетиция у сборной была всего одна.

«Я очень переживала, что забуду текст. Это мой самый главный страх! Я сейчас не шучу. Если мне снятся кошмары, то в них я всегда на сцене и не знаю текст. Но, слава богу, все прошло хорошо. Моя память меня не подвела», - сказала Чехова.

Также ведущая рассказала, что несколько лет назад столкнулась с депрессией. По словам Чеховой, ей казалось, что лучшие времена в ее жизни уже прошли, но она смогла «прожить боль и разочарование», собралась с силами и начала управлять своими мыслями.