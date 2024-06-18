Отец Жанны Фриске рассказал об отношениях с внуком

Отец российской певицы Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал об отношениях с внуком Платоном. Его цитирует Super.ru.

Отмечается, что телеведущий Дмитрий Шепелев запретил родителям Фриске общаться с внуком после того, как ее не стало. По словам Копылова, раньше он предпринимал попытки увидеться с внуком, но потом решил, что больше не будет «лезть» к Шепелеву, так как может не сдержать эмоции.

По его мнению, в будущем мальчик сам решит, хочет ли он увидеться с родителями матери.

«Но наверняка его уже настроили против. Так что если он решит, что видеться с нами ему не надо, значит, не надо. Почему я должен лезть в его голову, насильно же мил не будешь», — добавил отец артистки.



В 2022 году Владимир Копылов рассказал об оскорблениях и рукоприкладстве экс-супруга Жанны Фриске Дмитрия Шепелева по отношению к ней.