Юрист объяснила, как Чекалину удалось тайно выписать Лерчек из квартиры

Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин мог тайно выписать экс-супругу из квартиры из-за ее временной прописки, считает юрист Людмила Александрова. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнила, что, если человек зарегистрирован на постоянной основе, выписаться он может либо самостоятельно, либо в судебном порядке.

Если сообщения СМИ о том, что Артем Чекалин тайно выписал Лерчек из квартиры незадолго до развода, верные, то у нее, скорее всего, была временная прописка. Потому что в случае постоянной регистрации решение о выписке принималось бы в суде, — пояснила юрист.



Александрова подчеркнула, что регистрация в помещении никак не связана с правом собственности. Она отметила, что человек не может претендовать на жилплощадь вне зависимости от того, на какой срок его зарегистрировали.

Регистрация в помещении никак не связана с правом собственности. То есть если человек зарегистрирован в квартире, неважно, на какой срок, он не имеет права претендовать на эту собственность, — заключила юрист.



Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Чекалин незадолго до развода с Лерчек тайно выписал ее из квартиры. По данным канала, таким образом блогер хотел лишить уже экс-супругу прав на недвижимость. В окружении Лерчек рассказали, что за время домашнего ареста между парой появились разногласия и взаимное недовольство.