Калашникова рассказала, чем отличается от Бузовой

Певица и модель Анна Калашникова возмутилась тем, что Ольга Бузова оскорбилась от слов Николая Баскова и заявила, что артистка увела у нее гражданского супруга. Ее слова передает mk.ru.

«А здесь Оля! Да у нее в социальных сетях почти на каждом кадре обнаженка!» — посетовала Калашникова.



Модель отметила, что также публикует в своем личном блоге фотографии в купальниках, однако не «строит из себя депутата». Калашникова добавила, что в отличие от Бузовой еще и «не уводит чужих мужей, надев на себя маску добродетели». Знаменитость пояснила, что имеет ввиду своего бывшего жениха Ивана Семенова. Пара рассталась в 2022 году.

Ольга Бузова и Николай Басков поссорились на премии МУЗ-ТВ. Певец подшутил над коллегой, сказав, что впервые увидел, «чтобы Оля оделась полностью». Звезда, в свою очередь, посетовала о нехватке в стране хороших ведущих. Басков не стал конфликтовать с поп-исполнительницей на сцене, но написал в соцсетях: «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит».

17 июня блогерша Мария Погребняк публично поддержала свою подругу Ольгу Бузову. Модель опубликовала в соцсетях пост, обращенный к Николаю Баскову. Погребняк заявила, что в стране недостаток настоящих мужчин.