Экс-солистка SEREBRO выложила фото в купальнике

Певица Ольга Серябкина показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Поп-исполнительница опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ольга Серябкина была запечатлена в черном слитном купальнике, который подчеркнул ее тело. Певица также надела белые сандалии и красный браслет. Поп-исполнительница собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Знаменитость позировала на фоне реки.

Ольга Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. Группа дебютировала на конкурсе «Евровидение-2007», где заняла третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz». В 2018-м артистка объявила об уходе из коллектива. В 2019-м поп-исполнительница выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

© seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ольга Серябкина вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебию в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку. Артистка рассказывала в соцсетях, что супруг присутствовал на родах и он первым взял сына Луку на руки.