Jamie xx и Robyn выпустили совместный трек Life

Британский диджей и продюсер Jamie xx представил фит со шведской электропоп-певицей Robyn. Life стал последним синглом из второго сольного альбома артиста In Waves, выход которого намечен на 20 сентября.

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Энергичную танцевальную песню Джейми, по его словам, записал быстро. Исполнитель уточнил, что они с Робин уже давно дружат и вместе работают. «Я просто хочу посмотреть, как Life заставит людей танцевать этим летом», — добавила артистка.

Дебютный полноформатник музыканта In Colour увидел свет в 2015-м.

Ранее коллега Джейми по группе The xx, Роми, выпустила сольный сингл Always Forever.