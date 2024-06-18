Jamie xx и Robyn выпустили совместный трек Life
Британский диджей и продюсер Jamie xx представил фит со шведской электропоп-певицей Robyn. Life стал последним синглом из второго сольного альбома артиста In Waves, выход которого намечен на 20 сентября.
Энергичную танцевальную песню Джейми, по его словам, записал быстро. Исполнитель уточнил, что они с Робин уже давно дружат и вместе работают. «Я просто хочу посмотреть, как Life заставит людей танцевать этим летом», — добавила артистка.
Дебютный полноформатник музыканта In Colour увидел свет в 2015-м.
Ранее коллега Джейми по группе The xx, Роми, выпустила сольный сингл Always Forever.