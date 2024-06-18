Бородина высказалась о «бедной овечке» Бузовой

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала конфликт своей бывшей коллеги по «Дому-2» Ольги Бузовой с певцом Николаем Басковым, призвав Бузову «не изображать из себя бедную овечку». Об этом рассказала «Комсомольская правда».

© РИА НОВОСТИ

В начале июня «откровенный наряд» Бузовой на одном из выступлений раскритиковал башкирский депутат. Затем в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что начали проверку из-за жалоб на костюм певицы. Бузова принесла извинения всем, кто счел ее наряд оскорбительным.

Позже на премии МУЗ-ТВ певица выступила в закрытом комбинезоне. Басков, который был ведущим премии, пошутил, что «впервые видит, чтобы Оля оделась полностью». Бузова в ответ заявила, что «хороших ведущих мало осталось». Обмен колкостями продолжился в соцсетях: в серии роликов Бузова отметила, что даже ведущим иногда лучше молчать, чем говорить в микрофон. А Басков затем написал, что «может и без микрофона в отличие от тех, кто в него как коза кричит».

Чекалин тайно выписал блогера Лерчек из квартиры

Бородина заявила, что у Бузовой «острый язычок», напомнив о ее словах в адрес блогера Анастасии Ивлеевой. Также телеведущая раскритиковала «манипулятивные слезы».