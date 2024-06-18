Чекалин тайно выписал блогера Лерчек из квартиры

Артем Чекалин незадолго до развода тайно выписал свою жену, блогера Лерчек, из квартиры, чтобы она не могла претендовать на жилплощадь. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Telegram-канал Mash.

Ранее Лерчек и ее супруг Артем стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на общую сумму в 311 млн рублей. В этом году блогер подала на развод. По ее словам, их отношения с мужем ухудшились из-за уголовного преследования.

Артем Чекалин в свою очередь подал иск о разделе совместно нажитого имущества. Он хотел взыскать с супруги около 1,2 миллиардов рублей и автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 миллионов рублей.

Источник в окружении пары пояснил, что отношения блогера и ее мужа ухудшились за время домашнего ареста, когда они были вынуждены жить без телефонов. При этом после многочисленных ссор Артем «мог затаить обиду и выписать супругу из квартиры».

После развода Чекалину досталась доля в 37,5% их совместной фирмы «Би Фит», на которой висели долги перед поставщиком в 126 миллионов рублей. На сегодня сумма уменьшилась до 40 миллионов рублей, пишет канал.

Блогершу Лерчек отказались разводить с мужем

Адвокат Катя Гордон сообщила ранее, что Чекалины еще до завершения процедуры развода урегулировали все ключевые вопросы, в том числе связанные с имуществом и определением места жительства детей, подписав брачный договор.