На Моргенштерна* составили новый протокол

Савеловский суд Москвы принял к рассмотрению новый протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил протокол в отношении Моргенштерна, составленный по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента на постах в социальных сетях)", - сказали в суде, отметив, что дата заседания по делу пока не назначена.



Ранее Савеловский суд трижды штрафовал Моргенштерна на 40 тыс. рублей по аналогичному составу.

Минюст РФ 6 мая 2022 года внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В качестве обоснования включения его в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина. Сам рэпер находится за пределами РФ.