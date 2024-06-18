Алибасов прокомментировал сообщения о плохом самочувствии

Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов опроверг в беседе с «Пятым каналом» слухи о госпитализации.

Алибасов заявил, что у него прекрасное самочувствие. Музыкант уверил, что с ним все нормально.

«Прыгаю, скачу, бегаю. И наперегонки. У меня прекрасное состояние», — отметил продюсер.



13 июня Telegram-канал Shot сообщил, что у продюсера Бари Алибасова нашли серьезное осложнение после инсульта.

По данным издания, у Алибасова якобы развилась дизартрия — нарушение, при котором речь становится невнятной. Основатель поп-группы «На-На» с трудом разговаривает и передвигается, жалуется на головокружения и проблемы с памятью. По словам сына продюсера, отец регулярно наблюдается у врачей, много отдыхает и старается проводить больше времени с внучкой.

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в феврале 2024 года. Врачам удалось купировать инсульт, и в марте Алибасова выписали из больницы. Сейчас он борется с последствиями инсульта.

18 июня Telegram-канал Mash заявил, что Бари Алибасов не стал пить антидепрессанты и противосудорожные препараты, которые ему назначили медики после микроинсульта.