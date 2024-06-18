Малиновская прокомментировала конфликт Бузовой и Баскова

Телеведущая Маша Малиновская назвала конфликт, произошедший между певцом Николаем Басковым и певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, «высосанным из пальца», передает Telegram-канал «Звездач».

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Малиновская поддержала в данной ситуации Баскова. Она сочла шутку, прозвучавшую из уст певца, безобидной. Телеведущая заявила, что Басков является «великолепным ведущим с отличным чувством юмора».

«Конфликт высосанный Ольгой из пальца. Она уже взрослая женщина и продолжать играть в жертву, как раньше, ей уже не идет. Пусть поучится у Киркорова в самоиронию!», - заявила Малиновская.



Напомним, что в ходе премии МУЗ-ТВ певец решил подшутить над коллегой Бузовой. Он сказал, что впервые увидел, «чтобы Оля оделась полностью». Данный комментарий оскорбил певицу. После мероприятия она сообщила о нехватке в стране хороших ведущих. Басков не стал конфликтовать со звездой на сцене, но написал в соцсетях: «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит».