Продюсер рассказал, ждет ли Адель «отмена» из-за платья от Юдашкина

Британской певице Адель не грозит «отмена» за выступление в платье от Дома моды Валентина Юдашкина, уверен продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил уверенность, что это никак не скажется на карьере артистки. Он подчеркнул, что Адель — певица с мировым именем, которая диктует тренды.

Я не думаю, что это скажется на карьере Адель. Это певица с мировым именем, не просто артист прошлого. Такого рода артисты диктуют тренды. То, что обратили на это внимание, это очень хорошо. Культуру нельзя отменить. Она всегда выше политических интересов, — высказался Рудченко.



Адель выступила в платье от Дома моды Валентина Юдашкина на концерте в Лас-Вегасе. Наряд создавался на протяжении двух месяц. Главным условием от стилистов исполнительницы было создать платье в черном цвете. Вдохновению послужил образ из последней коллекции от-кутюр 2024, показанной в Дубае на Неделе моды. Позже в Сети некоторые пользователи раскритиковали артистку за появление в платье от российского дизайнера.

Британский рокер Род Стюарт во время концерта в Германии до этого решил показать солидарность с Украиной. Он надел желтую рубашку и синий пиджак, транслировал снятые в стране видео, а после продемонстрировал портрет Зеленского и флаг Украины. Изображение украинского лидера не понравилось многим зрителям, часть которых попыталась освистать певца.