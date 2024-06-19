Актер Остин Батлер рассказал, что Тейлор Свифт была диджеем у Пола Маккартни

Исполнитель главной роли в байопике «Элвис» (2022) Остин Батлер рассказал о «самой сумасшедшей вечеринке в своей жизни». Мероприятие проходило дома у Пола Маккартни.

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По словам актера, поп-звезда Тейлор Свифт была на вечеринке диджеем. Кроме того, на банкете присутствовали участники группы The Rolling Stones, музыкант Брюс Спрингстин, актриса Мерил Стрип и другие знаменитости.

На шоу Джимми Киммела Батлер также вспомнил историю, которою ему рассказал Спрингстин. Легенда хартленд-рока перепрыгнул через забор в поместье Грейсленд, чтобы увидеть Элвиса Пресли. Артист хотел подарить кумиру песню.

Ранее CD с первыми записями Свифт был продан на аукционе за 12,5 тысячи долларов.