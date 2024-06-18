К Генпрокуратуре обратились с предложением по даче Ротару в Крыму

Виллу певицы Софии Ротару в Крыму стоимостью 2 млрд рублей предложили переделать под госпиталь и санаторий для участников спецоперации. Как сообщает Telegram-канал Shot, с такой просьбой к Генпрокуратуре обратилась организация «Ветераны России».

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Напомним, что разговоры о национализации Villa Sofia в Ялте идут с начала спецоперации. Объект находится во владении Ротару с 1996 года, когда исполнительнице удалось приобрести историческое здание на аукционе всего за 500 долларов. Первоначально объект предлагали превратить в ЗАГС, однако вопрос застопорился.

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«Ветераны России» считают, что Ротару могла приобрести Villa Sofia с нарушениями закона. Кроме того, артистка регулярно поддерживает деньгами Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также ждет возвращения Крыма в состав Украины. По мнению общественников, пятиэтажное здание отлично подойдет для госпиталя и санатория для бойцов спецоперации. Они направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изъять виллу через суд.