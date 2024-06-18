СМИ: Бари Алибасов отказывается пить таблетки

Перенесший инсульт продюсер Бари Алибасов отказался от части назначенных ему препаратов из-за побочных действий в виде головокружения, слабости и проблем с памятью. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В феврале этого года Алибасов был госпитализирован. В СМИ появилась информация о перенесенном им инсульте. Сообщалось, что основатель группы «На-На» не может вспомнить, где он находится и только многократное повторение одной и той же информации помогало донести до него положение дел.

В настоящее время продюсер находится под наблюдением врачей, которые назначили ему антидепрессанты, а также противосудорожные препараты. Однако 77-летний шоумен заявил, что не хочет принимать таблетки и рассчитывает справиться с последствиями инсульта без них, утверждает Mash.

«Да веселое, прыгучее [состояние], я бы даже сказал всем, кто молод и здоров, — у меня лучше», - рассказал он о своем самочувствии.



При этом Алибасов принимает сердечно-сосудистые лекарства и в целом медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщил, что врачи диагностировали у продюсера Бари Алибасова нарушение речи на фоне перенесенного инсульта. В свою очередь сын продюсера отметил, что тот регулярно обследуется, много отдыхает и старается проводить больше времени с 5-летней внучкой.