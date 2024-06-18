Отец Жанны Фриске высказался о ситуации с внуком

В минувшую субботу исполнилось девять лет с тех пор, как Жанны Фриске не стало, а ее близкие до сих пор не могут уладить конфликт, связанный с ее сыном Платоном. После смерти певицы Дмитрий Шепелев запретил родителям артистки общаться с внуком. До поры до времени отец Жанны, Владимир Борисович, предпринимал попытки увидеться с мальчиком, в том числе публично высказываясь о зяте. Однако сейчас мужчина следует иной тактике.

© Super.ru

Отец Фриске решил, что больше не будет «лезть» к Дмитрию, поскольку может не сдержать эмоции. Платону уже 10 лет, а потому Владимир Борисович надеется на то, что мальчик сам примет решение — общаться с родственниками или нет.

«Если Богу и Платону будет угодно с нами увидеться, значит, он решит это для себя. Но наверняка его уже настроили против. Так что если он решит, что видеться с нами ему не надо, значит, не надо. Почему я должен лезть в его голову, насильно же мил не будешь», — поделился он с The Voice.



По словам отца Жанны, Дмитрий с малых лет внушал ребенку, что семья его мамы — «нехорошие люди, воры и какие-то идиоты».

К слову, на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», прошедшей в пятницу, память Жанны почтили также бывшие солистки группы «Блестящие». О певице также публично вспомнили Ольга Орлова и Сергей Лазарев.