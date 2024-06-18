Чимин из BTS анонсировал свой второй сольный альбом

Участник K-pop-бэнда BTS Чимин объявил о планах выпустить свой второй сольный альбом под названием Muse. В пластинке, как было уточнено в официальном сообщении HYBE и BigHit Music, будет запечатлено «путешествие музыканта в поисках источника своего вдохновения».

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Дебютный альбом Чимина в качестве сольного артиста FACE увидел свет в марте 2023 года. Сейчас BTS временно приостановили совместную творческую деятельность на период поочередного ухода участников на службу в армию Южной Кореи. Однако это не мешает артистам выпускать музыку сольно.

В декабре, чуть более чем через неделю после поступления на военную службу, Чимин порадовал своих поклонников треком Closer Than This. Сингл был представлен как отражение любви и привязанности музыканта к фанатам.