"Гэндальф" Иэн МаКкеллен срочно госпитализирован после жесткого падения со сцены

Сэр Иэн МакКеллен, знаменитый английский актёр, известный ролями Гэндальфа в "Хоббите" и "Властелине колец", Магнето в "Людях Икс", а также множеством других знаковых образов, очень неудачно упал со сцены.

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Как сообщает Mirror, 85-летний артист потерял равновесие во время сцены сражения, играя в спектакле Player Kings в лондонском Театре Ноэла Кауарда.

МакКеллена экстренно госпитализировали. О степени серьёзности полученных им повреждений пока ничего не известно.

Зрителям пришлось покинуть зал, спектакль был прерван и отменён. По словам очевидцев, зрелище оказалось "шокирующим": "Падение было очень жёстким", - говорят они.