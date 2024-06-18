Знакомый Пугачевой предрек снос «странного» замка в Грязи

Знакомый певицы Аллы Пугачевой, бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что ее замок в подмосковной деревне Грязь в недалеком будущем снесут. Он предрек это событие в разговоре с News.ru.

По мнению предпринимателя, покупатель купит замок лишь как участок.

«Если бы это был обычный добротный коттедж на Рублевке, они его продали бы в течение недели. А это очень странное здание. Я уверен, что будущий покупатель купит только его как участок. Этот дом будет снесен, и на его месте будет построено что-то симпатичное, современное», — считает Ковалев.



Он добавил, что определить, кто станет будущим хозяином замка, сможет определить только аукцион. Бизнесмен признался, что «вообще не знает, кто купит этот дом».

Ранее в июне Ковалев отметил, что замок Пугачевой в Грязи, скорее всего, будет продан за копейки.