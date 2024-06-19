Боня помирилась с Сысоевой после конфликта

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что помирилась с юмористкой Надеждой Сысоевой после скандала из-за шоу «Выжить в Дубае».

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По словам Бони, она и артистка поговорили и разрешили все конфликты. Как отметила телеведущая, она хочет, чтобы люди делали выводы из своих ошибок и учились на них.

Боня также призналась, что изначально не ожидала «грязи» от проекта.

«Я смотрела на это шоу и думала: «Ой, я тоже так хочу, есть к чему стремиться. Вдохновлялась бы. Но в итоге это все произошло в такой замес, такую грязь. Как Саша Стоун там меня оскорблял, матерился на меня, называл наркоманкой. Это все просто заблюрили и вырезали, но это было так жутко и так некрасиво», — поделилась блогерша.



Боня рассказала, что последние несколько лет работает над собой и собственными эмоциями.

После выхода первых серий «Выжить в Дубае» Сысоева высказала свои претензии Боне. Она заявила, что конфликт между телеведущей и другими участниками случился из-за того, что Боня хотела спать с Сысоевой.

Боня объяснила, что хотела делить палатку не конкретно с Сысоевой, а с женщиной. Телеведущая не желала ночевать в окружении мужчин. Однако, как отмечает блогерша, юмористка настояла, чтобы спать со своим возлюбленным Сашей Стоуном. При этом Боня намекнула на конфликты в паре.