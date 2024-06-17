Мальбэк выпустил первый за пять лет альбом

Многим кажется, что российской музыке не хватает концептуальных альбомов. Судя по всему, хип-хоп-артист Мальбэк с этим согласен. Иначе чем еще объяснить его желание выдать лонгплей после нескольких лет выхода одних синглов?

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По словам артиста, в релиз заложена единая история, которую треки связывают между собой. Если верить текстам, сюжет вертится вокруг любви, которая поначалу кажется судьбоносной, но впоследствии изматывает и доводит в том числе до антидепрессантов. Отсюда и название альбома: sombre может переводиться как «мрак» или «темнота».

Тем приятнее, что в альбоме также сквозит идея о грядущем перерождении. Смысла проводить в этой тьме все свободное время Мальбэк не видит — и это дает в целом мрачному альбому крохотную нотку надежды. Эмоции от происходящего действительно варьируются от «бабочек в животе» до полноценной ненависти и борьбы за освобождение от воспоминаний.

Как и полагается отличному хип-хоп-альбому, здесь много коллабораций: с Тосей Чайкиной, Лизой Садриевой, VACIO и другими. Продюсером пластинки стал Артем Шумно.

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