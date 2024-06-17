Галкин* тратит все ее деньги: Барецкий о том, почему Пугачева в безденежье

В последние месяцы в разных пабликах активно обсуждают финансовые трудности Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

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Пользователи сети уверены, что пара осталась без денег, именно поэтому Примадонна вновь стала выпускать песни и решила продать свой шикарный особняк. О том, что звездная пара считает каждую копейку, говорил и Юрий Лоза. Он думает, что виной тому маленькие залы для выступлений, где трудно много зарабатывать. А вот Стас Барецкий уверен, что дело в другом.

Музыкант утверждает, что у Пугачевой проблемы с финансами из-за Галкина, мол, он тратит все, что Примадонна зарабатывает. Во время беседы с изданием «NEWS.ru» Стас рассказывает, что Алла Борисовна сейчас в очень затруднительном состоянии.

«Все ее деньги Галкин благополучно на свои шоу-программы потратил», — отмечает артист.



Кроме этого, он заявляет, что готов полностью обеспечивать Примадонну, если та решит уйти от мужа и вернуться в Россию. Более того, Стас заявляет, что он и сейчас финансово помогает Пугачевой, регулярно отправляет ей деньги однако Максим забирает и это. А если Примадонна приедет к нему, то такой преграды больше не будет:

«Выделю ей полное проживание, чтобы она жила нормально, восстанавливала здоровье», — обещает Барецкий.



*признан иноагентом на территории РФ