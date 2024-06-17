Родственница Надежды Бабкиной лишилась работы на известном телеканале

Внучатая племянница певицы Надежды Бабкиной – продюсер и исполнительница Ксения Аверьянова – лишилась работы на известном телеканале. Она пожаловалась, что не получила вложенные в проект деньги.

Об увольнении сообщил сайт Kp.ru со ссылкой на личный блог певицы.

Аверьянова не стала делиться подробностями, однако сообщила, что ей не доплатили зарплату. Она намекнула, что последняя узнала об увольнении.

Также родственница Бабкиной раскрыла: «с музыкой тоже все плохо» и «здоровье трещит по швам». Издание напомнило, что Аверьянова в разводе и воспитывает двоих детей.

Ранее она рассказывала, что Бабкина приходится неродной бабушкой. Тетя Аверьяновой замужем за сыном певицы Даниилом. Ксения знакома с исполнительницей и много раз встречалась с ней на семейных торжествах, в гостях, в храме.

Ранее сообщалось, что Бабкину заподозрили в романе с 33-летним помощником.