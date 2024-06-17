Возвращение Агузаровой на сцену обернулось скандалом

Первое появление певицы Жанны Агузаровой на публике за долгое время обернулось скандалом. Как сообщает «МК», исполнительница пришла на премию «МУЗ-ТВ» и выступила, однако ее номер вырезали из трансляции.

Агузарова ведет затворнический образ жизни в последние несколько лет и запрещает своему окружению рассказывать, где она находится и чем занимается. На премию ее пригласили как специального гостя. Исполнительницы была немногословна, однако снова эпатировала внешним видом: яркий макияж, короткие шорты и заклеенный глаз.

На сцене Агузарова вела себя странно. Если первую часть песни она исполнила пристойно, то ближе к финалу выступления перестала попадать в фонограмму и начала отплясывать. В результате выступление вырезали из трансляции. Некоторые предположили, что причиной стало именно фривольное поведение.

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В окружении певицы заявили, что номер зрители все же увидят, хоть и в новом варианте. По завершении мероприятия Агузарову попросили выступить еще один раз — якобы на первой записи был «брак по свету и графике».

Однако это не единственный казус, который произошел с артисткой в тот вечер. Перед выходом на красную дорожку Агузарова поняла, что не может идти. Виновны оказались новые туфли певицы.

«Они спадали с ножки и не давали в буквальном смысле идти. Дикий стресс. Все — и Жанна — в ужасе и даже в панике. Бежать в гримерку за скотчем не было времени просто», — сказал источник издания.



Также в окружении знаменитости уверяют: слухи о том, что певица стала жертвой неудачной пластики, не соответствуют действительности. Они назвали заклеенный глаз Агузаровой арт-перформансом.