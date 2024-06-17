«Я продала все»: вдова юмориста Пономаренко лишилась квартиры

Вдова известного юмориста Александра Пономаренко продала квартиру, чтобы выплатить долги. Об этом Анна Пономаренко рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

55-летний юморист Александр Пономаренко, выступавший дуэтом с братом-близнецом Валерием, ранее прошел 10 курсов химиотерапии, похудел на 20 килограммов и до последнего боролся с раком желудка. Однако победить болезнь ему не удалось.

По словам Анны Пономаренко, для того, чтобы оплатить накопившиеся долги в два миллиона рублей, ей пришлось продать квартиру и переехать в съемное жилье в поселке у моря.

«Я продала все. (…) Мне надо не остаться вообще без крыши, потому что все, что у меня осталось, - это остаток денег от проданной квартиры», - поделилась вдова.



Она подчеркнула, что сейчас не имеет права на ошибку и должна очень внимательно выбрать новую квартиру. Но хочет остаться жить рядом с морем.

«Конечно, очень сложно, потому что и расходы есть, и все. Но я понимаю, если сейчас не вложусь и не куплю что-то, не буду иметь крышу над головой», - заметила вдова юмориста.



Ранее Анна Пономаренко рассказала, что благодаря поклонникам, семья собрала 250 тысяч рублей, однако этого не хватило на лечение в Европе, где нужен был депозит в 300 тысяч евро.