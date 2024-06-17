Сбежавшая из России Троянова* заявила о планах стать президентом

Актриса Яна Троянова* (признана иноагентом в РФ) допустила, что однажды может стать президентом, и посоветовала главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину с ней «не связываться». Об этом она рассказала в интервью «Дождю»** (СМИ, выполняющее функции иноагента).

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Троянова* заявила, что «обладает огромной любовью и уважением в народе». Комментируя проверку, инициированную Бастрыкиным, она назвала себя «девушкой с Урала», с которой «не стоит связываться». Также актриса назвала заявления о том, что она призывает убивать россиян, «байками, которым никто не поверит».

«Мне очень много людей пишет из России и с Украины в соцсетях. Ко мне подходят люди на улицах <…> и тоже начинают меня воспринимать как политика. Наверно, я все-таки стану однажды президентом! Придется, знаете, пойти служить народу все-таки. Тем более, что я человек из народа и, может быть, в этом что-то есть», - сказала актриса.



Минюст РФ внес Троянову* в список иноагентов осенью 2023 года. В министерстве заявили, что она, среди прочего, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также выступала против СВО.

В недавнем интервью Троянова* заявила, что россияне «сегодня заслуживают, когда им кричат в лицо, что русских надо убивать, даже детей, или, как украинцы говорят, хороший русский - мертвый русский». После этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в СК с просьбой проверить высказывания актрисы о российских детях.

Позже Бастрыкин поручил проверить заявления Трояновой*. В СК отметили, что проверка связана с видеозаписью, на которой актриса «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей».

* признана иноагентом в России.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.