Ольга Зарубина раскрыла размер своей пенсии

Певица Ольга Зарубина сообщила в беседе с aif.ru, что получает около 23 тысяч рублей пенсии.

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Зарубина уточнила, что сейчас практически каждый деятель культуры на пенсии получает подобную сумму, если у него нет звания заслуженного или народного артиста. При этом певица уверена, что невозможно прожить на такие деньги. По ее словам, с таким доходом приходится работать.

«Чтобы артисту получать доплату в 30 тысяч, введенную властями столицы, нужно получить звание. Но я даже не стала пробовать этого добиться. Там, говорят, сейчас нужно много бумаг собрать. В общем, нудятина, бюрократия — даже не хочу начинать. Вполне возможно, что столько усилий потратишь и в итоге не дадут», — отметила исполнительница.



Зарубина заявила, что раньше певец Иосиф Кобзон помогал своим коллегам получить звание заслуженного артиста. Сейчас же, как отметила исполнительница, деятели культуры занимаются этим сами.

Зарубина рассказала, что продолжает гастролировать, но нечасто. По словам певицы, на днях она записала две песни. Одну из них артистка спела с коллегой из Италии Ренато Мони.