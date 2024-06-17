Noize MC* потребовали внести в список террористов и экстремистов

Рэпера Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*, признан в России иноагентом) потребовали внести в список террористов и экстремистов после того, как он вышел на сцену в футболке с символикой запрещённого «Азова»* * (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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На ситуацию обратили внимание активисты «Зова народа». Они отправили обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову, потребовав возбудить уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма (ст. 205.5 УК РФ).

«Данный исполнитель в очередной раз доказал, что он не против бомбёжек Белгорода, уроженцем которого он является», — сказал председатель движения Сергей Зайцев.



Напомним, что инцидент произошел на концерте в испанской Валенсии. Алексеев* заметил украинский флаг в толпе, расстегнул куртку и показал футболку с символикой запрещенного нацбата. Толпа поддержала Noize MC* криками и аплодисментами.

* признан в России иноагентом

* * организация признана террористической и запрещена в РФ