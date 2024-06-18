Психологи оценили решение Лепса жениться на студентке

Союз певца Григория Лепса и его 18-летней невесты Авроры Кибы вряд ли продержится долго. В беседе с Life психологи прокомментировали желание артиста жениться на девушке, которая младше его более чем на 40 лет.

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Психолог и сексолог Евгения Александрова заметила, что харизматичный певец мог действительно понравиться девушке. При этом в Авроре Лепс увидел женщину, которая не сможет соперничать с ним во влиятельности. Эксперт предположила, что сейчас пара наслаждается совместными моментами, однако в будущем из-за большой разницы в возрасте их союз обречен.

«Сейчас у них одно представление об этих отношениях, но со временем их взгляды на жизнь могут разойтись. И вот тогда их ожидания и реальность могут сильно диссонировать», — высказала свою точку зрения Александрова.



Бабушка 18-летней невесты Лепса озвучила условия их свадьбы

Клинический психолог Ирина Коржаева объяснила выбор Лепса его желанием обрести чистую любовь. Она не исключила, что данный союз может принести обоим партнерам свои плюсы: артист сумеет вновь почувствовать себя молодым и похвалиться красивой спутницей перед другими, при этом сама Аврора удовлетворит потребности в присутствии отцовской фигуры в ее жизни.

Прежде сообщалось, что Григорий Лепс сделал предложение студентке МГИМО Авроре Кибе. Певец преподнес девушке кольцо Graff с внушительным бриллиантом.