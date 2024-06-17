Против Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело

В отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма, говорится в ответе ГУ МВД по городу Москве на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. Документ опубликовали в Telegram-канале депутата.

© РИА Новости

До этого МВД России объявило телеведущую в розыск. В документе говорится, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма») возбудили 17 мая.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ признал иностранным агентом комика и блогера Данилу Поперечного*. В частности, утверждалось, что что он был на информационной площадке, предоставляемой иноагентом.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента