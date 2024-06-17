Асмус после тайной свадьбы Харламова улетела из России

Актриса Кристина Асмус отправилась на отдых за границу в компании 10-летней дочери Анастасии, рожденной в браке с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Звезда фильма «Текст» рассказала в своем блоге, что прилетела на Бали.

«Это было долго, но мы на базе», — разоткровенничалась артистка с поклонниками.



Она не стала раскрывать подробности перелета, а также умолчала о том, как долго пробудет на острове.

В 2020 году Асмус и Харламов развелись. Артисты долгое время продолжали жить под одной крышей и совместно занимались воспитанием дочери. В апреле 2023 года Кристина сообщила о переезде, так как начала встречаться с коллегой Романом Евдокимовым.

6 июня 2024 года стало известно о женитьбе Харламова на актрисе Екатерине Ковальчук, которая на 12 лет его моложе. Узнав о свадьбе, Асмус едко высказалась о семейном счастье бывшего мужа, отметив, что сейчас Харламов зарабатывает деньги на следующий раздел имущества.