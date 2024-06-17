Рода Стюарта освистали на концерте из-за фотографии Зеленского

Зрители освистали британского певца Рода Стюарта на концерте в Лейпциге, сообщает немецкий таблоид Bild. Как отмечает газета, поклонников разозлило, что Стюарт отдал честь фотографии Владимира Зеленского.

Сейчас певец находится в прощальном туре по Европе и собирает аншлаги во всех городах, отмечает Bild. В Лейпциге на его выступление собрались 12 тысяч человек. Перед исполнением своего хита 1991 года Rhythm Of My Heart Стюарт вышел на сцену в синем костюме и желтой рубашке и выкрикнул ругательство в адрес президента России Владимира Путина. Во время выступления зрителям показывали видео, на котором появлялся флаг Украины и фотографии, сделанные в стране в последние годы.

Как отмечает Bild, пока шло это выступление, «прежний энтузиазм публики заметно поутих». Когда в конце на видео показали Зеленского и Стюарт отдал честь перед его фотографией, зрители встретили это громким свистом. По версии газеты, певец был расстроен неожиданной для него реакцией фанатов.

«Спасибо за вашу доброту», - пробормотал он, но прошло много времени, прежде чем зрители снова проявили к нему доброжелательность», - отмечает издание.



Bild подчеркивает, что на недавних выборах в Европарламент в Лейпциге одержала победу крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую называют пророссийской. Днем позже Стюарт выступал в Берлине и повторил номер, посвященный Украине. Немецкая столица встретила этот ход аплодисментами, отмечает газета.

Ранее сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в Совбезе ООН с призывом к прекращению огня на Украине. До этого он называл президента США Джо Байдена военным преступником и заявлял, что «подливание масла огонь в виде оружия» не поможет быстрее завершить конфликт.