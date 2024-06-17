Фадеев заинтриговал подписчиков новой песней

Продюсер и композитор Максим Фадеев в своем Telegram-канале сообщил, что готовит выход новой песни «Звезда». Он уточнил, что композиция была создана в дуэте с узбекской певицей Юлдуз Усмановой.

Продолжаю рассказывать вам о наших ближайших планах. В этом году выйдет наш второй дуэт с Юлдуз Усмановой. Песня будет называться «Звезда», — заявил Фадеев.



До этого продюсер и Усманова представили песню «Скажи мне имя». Как объяснил Фадеев, в этой артистке он нашел идеального партнера для дуэта, и для него почетно работать с Усмановой.

Ранее Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой, убитой собственным мужем — экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Музыкант отметил, что сделал это, чтобы погибшая «жила в мелодии» и ее «больше никто не мог тронуть». Песня доступна на всех стриминговых платформах.

В начале марта Фадеев сообщал, что намерен возродить группу Serebro в новом составе. Тогда в проект уже были выбраны две солистки, искали третью. Продюсер признался, что изначально создавал трио для участия в конкурсе «Евровидение», в котором коллектив занял третье место. Фронтвумен группы стала финалистка второго сезона «Фабрики звезд» Темникова, но позже она ушла из коллектива.