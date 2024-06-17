Эд Ширан в седьмой раз стал самым популярным певцом Великобритании

Автор-исполнитель Эд Ширан в седьмой раз за девять лет возглавил топ самых популярных артистов в Великобритании. Статистика собиралась на радио, телевидении и в общественных местах.

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«Спасибо, что назвали меня самым популярным артистом прошлого года. Спасибо моей команде, не только за меня, но и за всех других артистов, с которыми вы работаете. Я рад, что вы получили такое признание», — прокомментировал новость Ширан.



Тейлор Свифт, которая в настоящее время находится в своем туре по Великобритании, поднялась с десятого на второе место в чарте, сообщает The Guardian. Тем самым она повторила результат 2015 года.

Недавно Эд Ширан впервые в жизни спел на языке панджаби во время своего выступления в Мумбаи.