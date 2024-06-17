Что известно о 18-летней невесте Лепса

Певец Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО Авроре Киба, однако она не спешит с ответом. При этом избранница артиста уже опубликовала в своих соцсетях фото подаренного кольца Graff стоимостью около 5 миллионов рублей. О том, что известно о невестке Лепса, ее родителях и знакомстве с артистом — в материале URA.RU.

Лепс решил жениться

Григорий Лепс впервые после разводов появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ, с молодой и незнакомой широкой аудитории девушкой. На все вопросы журналистов о том, является ли она его невестой он отвечал одинаково: «Она еще не решила, но скорее всего да».

Друзья артиста сообщили, что он сделал предложение Авроре Кибе, однако она не спешит с ответом. «Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться!» — рассказали друзья изданию «Комсомольская правда».

Аврора Киба — отпраздновала в начале этой весны 18-летие. В последние месяцы ее соцсети заполнили фотографиями с цветами. 8 марта она продемонстрировала поклонникам пять огромных букетов и одну корзину с бело-розовыми тюльпанами.

В конце мая Аврора вновь опубликовала снимок с цветами: на этот раз ей подарили три букета, размером с саму девушку. «Открываю цветочку. Маме, бабушке и мне», — отметила она. Через несколько дней в профиле спутницы Лепса появилась фотография кольца Graff, которое очень напоминает помолвочное. СМИ оценивают его стоимость от 5 до 30 миллионов рублей. Аврора намекнула, что ей сделали предложение, подписав снимок: «Коротко, но ясно». После этого она продемонстрировала, что уже надела кольцо на безымянный палец правой руки.

Кроме того, пара появлялась вместе на недавнем Петербургском международном экономическом форуме. Артист выступил на вечеринке «Русской медиагруппы». Во время концерта певец неоднократно обращал внимание на Аврору, которая танцевала под его песни около сцены, пишет «Комсомольская правда».

На мероприятие Киба надела красное платье с кружевным декольте и корсетом. Это платье российского бренда Rasario стоит 213,6 тысячи рублей.

Что известно об Авроре Кибе

Аврора Киба родилась в феврале 2006 года. Она является выпускницей балетной школы, сейчас студентка и начинающая певица.

Совершеннолетие девушка отметила роскошным праздником в Дубае. Происходит она из состоятельной семьи. Родители девушки владеют домом в том же районе, что и Лепс.

В недвижимости в итальянской Форт-деи-Марми пару неоднократно видели вместе. Аврора также публиковала кадры с семейных застолий, где присутствовал и Григорий. Киба любит путешествия, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии из ее блога.

Знакомство с Лепсом

СМИ пишут, что Аврора могла познакомиться с певцом благодаря своим родителям. Отмечают, что Лепс знаком и поддерживает общение с ее мамой, светской львицей Татьяной Киба и отцом. Утверждается, что именно мама дала согласие на начало отношений с певцом.

Друзья Лепса задаются вопросом, зачем ему свадьба с юной девушкой. При этом они отмечают, что роман положительно на него влияет: он бросил пить алкоголь и занялся спортом.