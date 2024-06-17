Голливудская актриса Деми Мур показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фотографии больного Брюса Уиллиса.

Деми Мур публично поздравила бывшего мужа Брюса Уиллиса с Международным днем отца. По такому случаю актриса выложила фотографии из семейного архива, на которых был запечатлен артист. На одном из кадров Брюс Уиллис сидит на диване со своей дочерью Скаут. Девушка гладит актера по щеке, а он смотрит на нее. На другом снимке артист лежит рядом с дочерью Эвелин. Они позируют в халатах.

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Деми Мур родила троих дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Пара воспитывает двух дочерей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В конце мая Деми Мур посетила церемонию закрытия Каннского кинофестиваля. Звезда вышла на красную дорожку в черном элегантном платье-бюстье с нежно-розовым бантом и разрезом. Актриса также надела босоножки на каблуках в тон, бриллиантовые серьги и кольцо. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовой помадой.

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