Noize MC* выступил в футболке с символикой «Азова»* *

Рэпер Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*, признан в России иноагентом) выступил на концерте в испанской Валенсии в футболке с символикой украинского нацбата «Азов»* * (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на видео, распространившееся в социальных сетях.

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На мероприятие пришел человек с украинским флагом, на котором была размещена эмблема «Азова»* *. Увидев это, Алексеев* расстегнул кофту и продемонстрировал футболку с символикой запрещенного в России нацбатальона. Толпа собравшихся слушателей положительно отреагировала на действия артиста.

Напомним, что Noize MC* уехал из России еще в декабре 2021 года. Он осудил специальную военную операцию на Украине и решил остаться жить в Литве. В 2022 году Алексеева* признали иностранным агентом.

Недавно его обязали выплатить 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Кроме того, СМИ сообщали о возможном возбуждении уголовного дела об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

* признан в России иноагентом

* * организация признана террористической и запрещена в РФ