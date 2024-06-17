Макаревич* разозлился на пирожки в аэропорту в Австралии

Музыкант Андрей Макаревич* (включен в список иностранных агентов) пожаловался в соцсетях, что пирожки в аэропорту австралийского Брисбена совершенно невозможно было съесть так, чтобы «не уделаться». Об этом пишут «Аргументы и факты».

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По словам Макаревича*, с таким блюдом как эмпанадас — маленькие жареные пирожки с курицей и овощами – он познакомился в буфете аэропорта.

Вован и Лексус рассказали, как разыграли Макаревича*

«Пахнут аппетитно. Надкусываю один, и туго забитая начинка брызгает на только что постиранную рубаху. Две секунды спустя то же самое происходит с моим директором. Вот я теперь думаю — сколько человек в день здесь уделываются этими эмпанадасами? При том, что целиком в пасть их засунуть невозможно, а при любом другом варианте выброс неизбежен!» — заявил артист.



При этом Макаревич* рассказал, что он повздорил с сотрудницами аэропорта. Также в комментариях к записи досталось и подписчикам.

Это не первый раз, когда переехавший жить в Израиль вместе со своей женой музыкант негативно высказывает в соцсетях о еде в разных странах и рассказывает, что его пребывание в кафе или буфете заканчивается скандалом. В частности, Макаревичу* не понравилось, как был приготовлен стейк в одного из дорогих ресторанов в Сан-Диего в США, и он высказал претензии руководству.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года Андрей Макаревич* начал критиковать действия Москвы и отменил свои выступления в России, а позднее закрыл здесь бизнес. При этом в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, артист пожелал Украине победы в конфликте с Россией. Он также назвал «сумасшествием» критику украинских бомбежек Крыма и Белгорода и посоветовал украинским властям активнее «выстраивать линию» пропаганды в этом вопросе.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.