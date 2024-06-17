Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублевке

Певец Валерий Меладзе приехал в Россию. Об этом сообщает Mash.

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По его информации, исполнителя заметили в грузинском ресторане на Рублевке. Среди возможных причин приезда — корпоратив, который стоит 12 миллионов рублей, передает Telegram-канал.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его музыки в России.

Меладзе публично раскритиковал спецоперацию, в то же время продолжая зарабатывать в России. В Дубае мужчина выкрикивал антироссийские лозунги, попав после этого под проверку Генпрокуратуры. На фоне этих действий Меладзе продал свой дом в столичном элитном коттедже за 350 миллионов рублей, а также выставил на продажу по сниженной цене виллу в Крыму — чтобы заработать денег, пока ее не успели национализировать.

В ноябре оперная певица Мария Максакова* нелестно высказалась о певце Валерии Меладзе из-за его нечеткой позиции в отношении специальной военной операции на Украине. По ее словам, исполнитель осознает происходящее, но отмалчивается, а это не может вызывать уважения.

*Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.