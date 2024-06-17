SHAMAN ответил на критику Киселева

На премии МУЗ-ТВ певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, сказал, что не считает нужным отвечать на критику лидера группы «Земляне» и главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева.

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— Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья, — передает слова Дронова News.ru.



Киселев высказывал критику в адрес артиста из-за ситуации, которая произошла осенью 2023 года. По словам главы РМГ, юный музыкант фотографировался с ним и назвал себя поклонником его творчества, а потом сделал вид, что они незнакомы.

— Согласитесь, когда я говорю о том, что он неискренний, то у меня на это есть основания, — заявлял Киселев.



Многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если на одной сцене с ними приглашают выступать Дронова. «Вечерняя Москва» пообщалась с певцом Юрием Лозой и узнала, почему один за другим возникают скандалы.

Музыкант и член совета директоров ЗАО «Русская Медиагруппа» ЮрКисс рассказал, что SHAMAN часто по необъективным причинам отказывался выступать на новых территориях России.