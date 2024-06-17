Стали известны гонорары группы «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» и Сергея Жукова

Группа «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» экс-участника «Руки вверх!» Алексея Потехина просит за выступление в восемь раз меньше, чем его бывший напарник Сергей Жуков — 1 млн против 8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© РИА Новости

Как отмечает канал, Потехин взял к себе в дуэт вокалиста, похожего на Жукова, и сейчас гастролирует по России и СНГ. В райдере нет особых изысков: из еды в гримерку нужно подвезти только бутерброды и фрукты, а из алкоголя — вино, мартини и коньяк.

У Жукова же, кроме в разы большего гонорара, повышенные требования по бытовому райдеру. В частности, музыканту следует обеспечить перелеты бизнес-классом и VIP-залы в аэропортах, организовать перевозку на трех Mercedes-Benz, а также забронировать номера класса «Люкс» в пятизвездочных отелях. В гримерку потребуется поставить отварной телячий язык, фрукты, овощи и ягоды на 10 персон. Из алкоголя — апероль, виски, мартини и шампанское.