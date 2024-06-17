У Заворотнюк обнаружили «посмертный» долг перед налоговой

Telegram-канал Mash утверждает, что на ИП актрисы Анастасии Заворотнюк начислили долг почти в 140 тысяч рублей уже после ее смерти. По данным Mash, деятельность ИП была прекращена еще в сентябре 2023 года.

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 53 года. Mash отмечает, что по документам деятельность ее ИП была связана с кинопроизводством, радио- и телевещанием.

Мошенники от имени членов семьи Заворотнюк вымогают деньги в соцсетях

По данным канала, счета актрисы заблокировали 1 июня до вступления родственников в наследство в конце ноября. Через несколько дней, 4 июня, якобы появился долг перед налоговой. По версии Mash, речь идет о «пересчетах и прочей бюрократии».