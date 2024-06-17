Концерты Лободы за границей оказались под угрозой срыва

Певица Светлана Лобода рассказала о полученной травме. Оказалось, что она сломала руку прямо перед европейским туром, который из-за ее состояния здоровья оказался под угрозой срыва.

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В личном блоге артистка, которая уже больше двух лет не живет в России, вышла на связь с поклонниками и рассказала, что она «ранена». По ее словам, это произошло во время съемок нового клипа на летний сингл.

«Ваша птичка немножко ранена, но, надеюсь, ненадолго», - заявила Лобода.



Когда близкие и команда Светланы узнали о ее переломе, сразу же возник вопрос – стоит ли проводить концерты. Выступления почти отменили, но певица настояла на своем и все-таки не стала разочаровывать фанатов. Несмотря на травму, она вышла на сцену в Вене и исполнила песни в основном на русском языке.

Напомним, что Лободу часто критикуют иностранные слушатели за то, что она продолжает петь на русском и не переходит на украинский язык. После ее последнего концерта пользователи Сети вновь «накинулись» на нее с негативом, однако нашлись и те, кто защитил артистку.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Лобода сможет вернуться в Россию после признания ошибки.