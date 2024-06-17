Приехавшего на тайный корпоратив Меладзе заметили в Москве

Певца Валерия Меладзе, который уехал из России, заметили в московском ресторане. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах артист ест в ресторане на Рублевке. Предполагается, что он мог вернуться в страну, чтобы выступить на тайном корпоративе. По данным Mash, за выступление исполнителю предложили 12 миллионов рублей.

Стало известно, сколько заработал Меладзе после отъезда из России

Ранее стало известно, что композитор Константин Меладзе потерял 481 миллион рублей годового дохода после отъезда из России. После закрытия ООО «Виагра» и продажи особняка на Рублевке единственным источником дохода композитора осталась компания «Меладзе мьюзик», занимающаяся организацией концертов.