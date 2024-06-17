Орбакайте не терпит младших детей Пугачевой

С момента появления Лизы и Гарри на свет россияне твердят о том, что отношения в звёздной семье складываются не лучшим образом. Многократно публика замечала, как Кристина Орбакайте старается избегать общения со своими младшими родственниками. Ходят слухи о том, что она терпеть не может малышей, но есть ли какие-то доказательства?

В конце концов, в те моменты, когда пресса задаёт ей прямые вопросы о том, любит ли она Лизу и Гарри, певица утверждает утвердительно. Но ещё перед родами суррогатные матери Аллы Борисовны, Кристина откровенно заявила, что не хотела появления детей, потому что проявляла заботу по отношению к ним и боялась, что её мать поведёт себя как-то не так по отношению к девочке и мальчику. Ведь детство Орбакайте, говорят честно, было далеко не показательным и не образцовым. Она ожидала, что юные годы Лизы и Гарри будут такими же, но, по всей видимости, здесь Кристина серьезно ошибалась.

Как шутливо замечает общественность, дети катаются как сыр в масле: наслаждаются любовью и заботой мамы, проводят с ней время, исполняют все свои желания.