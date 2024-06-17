Иммигрировавший в США продюсер «Ласкового мая» забросил могилу сына

Работы на могиле погибшего сына Андрея Разина были остановлены после того как продюсер уехал в США и сейчас внутри монумента «навалены доски и холсты». Об этом пишет «Комсомольская правда».

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16-летний сын продюсера скончался 10 марта 2017 года от сердечного приступа. Молодой человек был похоронен на Троекуровском кладбище. В 2021 году Андрей Разин рассказал, что практически завершено сооружение монумента на его могиле, над которым работали «лучшие итальянские и российские скульпторы и художники».

При этом продюсер отмечал, что вес сооружения над могилой его сына составит почти 300 тонн, а его высота будет больше семи метров и оно станет самым крупным на кладбищах в Европе.

Однако спустя семь лет строительство монумента до сих пор не завершено – его приостановили из-за отъезда скорбящего отца в США, отмечают журналисты.

По данным издания, внешне часовня с золотыми куполами кажется практически готовой, однако, «заглянув внутрь, можно убедиться, — там навалены деревянные доски и холсты».

Ранее бывший директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов назвал Разина «иноагентом, который сбежал в США». По его словам, продюсер не собирается возвращаться в Россию. Сам Разин заявил о том, что лечится в США еще с 2021 года. По его словам, американские врачи смогли провести операцию на ноге, за которую не брались ни в России, ни в Германии.