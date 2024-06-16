Певица МакSим впервые вышла на сцену после болезни

Исполнительница МакSим (Марина Абросимова) в Новосибирске впервые вышла на сцену после болезни, пишет «Комсомольская правда».

Певица выступила на фестивале «Черника Music Fest». Абросимова появилась перед зрителями в белом платье с крестом на груди.

Свое выступление МакSим начала с песни «Наверное, это мой рай». Также она исполнила хиты «Научусь летать» и «Нежность». Певица призналась, что сильно скучала по зрителям.

Летом прошлого года Абросимова призналась в алкоголизме. Исполнительница обратилась за помощью в реабилитационный центр, отмечает «Радиоточка НСН».