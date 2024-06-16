Калашникова похвасталась дорогостоящим подарком

Анна Калашникова рассказала журналистам, что ее муж купил ей квартиру в строящемся доме в Дубае. Он подарил ей недвижимость в честь дня рождения.

«Кстати, тортик у меня был в форме моей любимой сумки Биркин, которую мне пообещал в подарок мой мужчина. Ну, а накануне возлюбленный сделал мне шикарный подарок - купил квартиру в строящемся доме в Дубае. Ключи получу уже в сентябре. Ну, а пока буду продавать свои апартаменты в Испании, поскольку туда сейчас тяжело добраться. Теперь будем с семьей отдыхать в Дубае, — сообщила певица.



Весной Анна призналась, что тайно вышла замуж. Однако она скрывает нового супруга, объясняя это тем, что возлюбленный не хочет публичности, пишет «Комсомольская Правда».

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова когда-то довольно длительное время были вместе. Но в 2016 году пара разошлась со скандалом. Анна заявила, что ждет от Прохора ребенка. Но ДНК-экспертиза показала, что Шаляпин не является отцом малыша.