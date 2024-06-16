В семье Малининых грядут свадебные торжества

Александр Малинин готовится к свадьбам своих детей — Устиньи и Фрола. Об этом народный артист России рассказал в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

Двойняшки, которым сейчас по 23 года, практически одновременно приняли решение соединить свою судьбу с любимым человеком. В прошлом году избранник Устиньи Зак сделал ей предложение. Сейчас девушка занята выбором свадебных нарядов, пишет 5 Канал.

Фрол уже преподнес своей любимой помолвочное кольцо. И у них свадебные торжества не за горами.

Сам Малинин не раз говорил, что ни в чем не отказывает свои детям. Самого его воспитывали в большой строгости, и он не хочет повторять образ сурового родителя.

Устинья Малинина много лет живет за границей. Она обосновалась в Лондоне, где получает образование в Королевском колледже музыки. В этом году девушка получила степень бакалавра в области оперного искусства.